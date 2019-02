Auto devastata dalle fiamme dentro al bosco

Un’automobile è stata abbandonata e bruciata nel bosco tra Samarate e Busto Arsizio e Samarate, nella mattina di mercoledì 27 febbraio.

Il rogo, che fortunatamente non ha provocato un incendio ne bosco circostante, è di origine dolosa.

Secondo i testimoni le fiamme sono partite a metà mattina e hanno completamente distrutto il mezzo, nel bosco di Cascina Tangitt.

I carabinieri intervenuti in zona hanno immediatamente attivato le verifiche sul veicolo, che non sono facili: il calore intenso ha reso illeggibili le targhe e anche il numero di telaio non è immediatamente riconoscibile. Le indagini sono state avviate dalla Compagnia di Busto Arsizio, competente per territorio.