Auto in fiamme, vigili del fuoco spengono il rogo

Oggi, mercoledì 6 febbraio, alle ore 12:00, i vigili del del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Brezzo di Bedero, in via Dante Alighieri, per incendio autovettura.

Per cause accidentali un veicolo in transito ha preso fuoco, il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che l’automezzo fosse avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.