Auto fuori strada, ferito un 82enne

Un 82enne è rimasto ferito in un incidente stradale a Viggiù.

È successo alle 8 del mattino in via Castagna: l’uomo, che stava uscendo dal centro del paese, per motivi da chiarire è uscito di strada e il veicolo ha concluso la sua corsa contro un muro.

L’uomo è stato soccorso dal 118 in codice rosso (l’urto era stato violento) e portato in ospedale a Tradate in codice giallo, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia locale delle Cinque Vette, la strada è rimasta chiusa per circa un’ora. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno contribuito ad estrarre il ferito.