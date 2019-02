“Buguggiate nel cuore” esce dall’ombra

A piccoli passi verso la campagna elettorale. A Buguggiate qualcosa si sta muovendo. Dall’ombra esce il gruppo che nell’ultima tornata elettorale aveva tentato di contrastare la riconferma di Cristina Galimberti: “Buguggiate nel cuore”. Nome e simbolo sono già pronti, le persone per ora stanno nelle “retrovie” e lavorano in sordina.

«Alcuni cittadini hanno deciso di affiancare la compagine già attiva chiamata “Buguggiate nel Cuore” – spiegano alcuni componenti del gruppo – . Abbiamo voluto ribadire il nostro interesse verso la cura della “cosa pubblica” decidendo di esporci direttamente, articolando una proposta alternativa nei contenuti, in vista del prossimo appuntamento elettorale».

“Buguggiate nel cuore” si presenta come un gruppo senza connotazione politica e partitica e si muove con l’intento di «creare quel senso di appartenenza e di partecipazione che rappresenta il fulcro attorno al quale si raccoglie una comunità attiva e socialmente evoluta». «Programmazione, progettualità, condivisione nelle scelte, identità e senso di appartenenza, sono aspetti che l’attuale amministrazione non sempre tiene presenta quando opera delle scelte. Noi invece riteniamo che siano elementi fondamentali per strutturare proposte che siano effettivamente aderenti alla realtà di Buguggiate – spiegano-. “Buguggiate nel Cuore” si propone di abbattere le distanze tra l’amministrazione comunale e i cittadini, che vivono il paese nella quotidianità, migliorando la comunicazione e il dialogo in modo da essere vicini alle esigenze di ogni giorno e creare una comunità unita, in un ambiente moderno e culturalmente dinamico».

Non manca la prima “stoccata” al primo cittadino Cristina Galimberti: «Scendiamo in campo con uno scopo preciso: trovare il coraggio di trovare strade o percorsi nuovi e differenti, abbandonando le logiche degli ultimi anni in cui “uno (o pochi ) decide per tutti….a prescindere” negando un vero confronto e una condivisione delle scelte e delle motivazioni.

Questo sarà il comune denominatore dei membri del gruppo che a breve si presenterà in un incontro aperto a tutti, in cui si illustreranno i passaggi per rendere cuore il centro di Buguggiate».