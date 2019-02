Il Comitato per l’Ondoli: “Contiamo su un vero rilancio dell’ospedale”

Il Comitato permanente per l’Ospedale Ondoli di Angera interviene sull’avvio di un tavolo istituzionale dedicato alla struttura. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato:

In questi giorni si fa un gran parlare di nuove speranze e di prospettive positive per il nostro ospedale cittadino. È di questi giorni l’incontro tra i Sindaci rappresentati dal Presidente del Piano di zona , di alcuni esponenti della Regione e dei nuovi Dirigenti della sanità che hanno evidenziato la volontà di far crescere il nostro ospedale. Questo Comitato non può che essere contento per questa nuova primavera del Carlo Ondoli . È però auspicabile che questa nuova pagina per il nostro ospedale riparta rimettendo tutti i servizi che erano stati sacrificati; ci riferiamo in particolare all’oncologia, alla Pediatria ,al PUNTO NASCITE (nella foto in alto il reparto prima della chiusura, ndr) ,al ridimensionamento della chirurgia, ( da unità complessa a week surgery) ,al taglio dei POSTI LETTO IN MEDICINA , alla carenza cronica di personale. Auspichiamo che la nuova dirigenza sanitaria rivolga uno sguardo di attenzione a tutto il territorio che usufruisce dell’ospedale di Angera; sguardo che la politica non ha dimostrato quando oltre 13.000 cittadini sottoscrissero una petizione per chiedere attenzione e aiuto. Questo Comitato si augura che la nuova dirigenza politica voglia lavorare per un vero rilancio del nostro ospedale cittadino , ma soprattutto che finalmente venga rimesso al centro il diritto a potersi curare per tutti.

Il Comitato Spontaneo Permanente ospedale di Angera.