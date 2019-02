Un tavolo di “monitoraggio e programmazione” per l’Ondoli

È stato istituito questa mattina, con delibera del Direttore generale dell’Ats Insubria Lucas Gutierrez, il “Tavolo di Monitoraggio e Programmazione Territoriale dell’Ambito facente capo al Presidio Ospedaliero di Angera, per il periodo necessario a completare l’iter di trasferimento di competenze e comunque, in via previsionale, per un periodo non superiore a 24 mesi”.

Il Tavolo sarà composto dal Direttore Generale dell’Ats Insubria, dal Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi, dal Presidente dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende e dal Sindaco del Comune di Angera. La delibera è stata presentata oggi a Palazzo Pirelli, durante la riunione convocata dal Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Emanuele Monti (Lega), che ha visto la partecipazione del Consigliere regionale della Lega Marco Colombo, del Dg di Ats Lucas Gutierrez, del Presidente dell’Ambito Territoriale Marina Rovelli, Sindaco di Comabbio, del Sindaco di Angera Alessandro Molgora e dall’Assessore ai Servizi sociali di Sesto Calende Edoardo Favaron.

COINVOLGERE IL TERRITORIO

“L’obiettivo è quello di conferire ai Sindaci del territorio un ruolo più forte e integrato. – spiega il Presidente Monti – In queste settimane, dall’approvazione del pdl e del mio ordine del giorno, che puntava a rafforzare il ruolo degli amministratori locali, abbiamo lavorato assiduamente insieme ai vertici della sanità locale, l’Ats e le due Asst, dalle quali abbiamo avuto sempre riscontro positivo. La politica del territorio è sempre stata presente per sostenere l’Ospedale e questa ne è la riprova. Una vittoria che non ha colore politico, perché tutti gli esponenti eletti nella nostra provincia hanno giocato un ruolo importante. Io, come Presidente di Commissione, sono stato chiamato a svolgere il ruolo di portavoce delle esigenze degli utenti dell’Ospedale, coinvolgendo tutti i soggetti interessati”. “La salvaguardia dell’Ospedale di Angera è sempre stata una mia priorità – commenta il Consigliere Colombo, già Sindaco di Sesto Calende – e stiamo riuscendo a portare i risultati. Servirà ancora del tempo perché tutto si assesti, ma i passi fondamentali sono stati fatti velocemente e con esito positivo”.

“ANGERA UNA RISORSA IMPORTANTE”

Il Dg di Ats Gutierrez ha sottolineato che “la delibera ha ufficializzato il Tavolo, dandogli quindi un ruolo importante che si svilupperà creando un rapporto di sinergia sul territorio tra tutti i soggetti interessati al presidio ospedaliero”. Il Presidente dell’Ambito Territoriale Marina Rovelli: “Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati a fondo per arrivare a questo risultato, per continuare a garantire un servizio fondamentale ai Cittadini. Le esigenze del territorio sono state ascoltate”. Il Sindaco di Angera Molgora e l’Assessore ai Servizi sociali di Sesto Calende Favaron hanno ringraziato i vertici sanitari e gli esponenti del Consiglio regionale perché “con la delibera si concretizza un gesto veramente importante di attenzione al nostro territorio”. ” I problemi sono tanti – ha aggiunto Molgora – ma il primo passo nella giusta direzione è stato fatto. Ora ci aspettiamo che le dirigenze sanitarie e l’università varesina comprendano che l’ospedale di Angera può essere un’importante risorsa nella rete ospedaliera, per migliorare la gestione delle urgenze minori e per dare risposte tempestive alle prestazioni chirurgiche e mediche non complesse, come presidio di supporto al cronico superlavoro dell’Ospedale di Varese”.