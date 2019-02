Il consiglio approva le variazioni “in meglio” del bilancio comunale

Dopo la commissione bilancio, anche il consiglio Comunale approva le variazioni di bilancio “in meglio” per il comune di Varese.

Le maggiori risorse stanziate nella variazione di bilancio approvata nella sera del 28 febbraio durante il Consiglio comunale si concentrano principalmente in cultura ed eventi, educazione, lavori pubblici, sicurezza, sport e benessere.. «Nonostante i tagli nella Legge di Bilancio per le pubbliche amministrazioni – spiega l’assessore alle Risorse Cristina Buzzetti – siamo riusciti a portare in consiglio una variazione concreta che potenzia le attività e i servizi in diversi settori».

Nella variazione approvata questa sera vengono stanziati 300 mila euro per l’adeguamento del campo di calcio di Calcinate degli Orrigoni. Centomila euro andranno invece per l’organizzazione del prossimo Natale in città e per la realizzazione di un grande evento per il Capodanno. Oltre 25 mila euro sono invece pensati per l’acquisto degli arredi della scuola Pellico che verranno posizionati una volta ultimati i lavori che stanno trasformando l’edificio scolastico in maniera radicale.

Sul fronte della sicurezza invece sono stati previsti 50 mila euro per l’acquisto di un nuovo mezzo della Polizia Locale che sarà dotato di strumenti e tecnologia di ultima generazione. Un altro esempio poi delle risorse inserite nella variazione sono le attività legate al benessere e allo sport pensate per i bambini delle scuole: oltre 30 mila euro saranno dedicati alle attività motorie e sportive introdotte nelle ore dei dopo scuola.

Dunque molte le novità e risorse votate dai consiglieri comunali a Palazzo Estense. «La serietà del nostro bilancio e il lavoro per approvarlo entro la fine di dicembre – prosegue l’assessore Buzzetti – Ci consente di strutturare in modo concreto le attività e i servizi da garantire ai cittadini. Alla fine dell’anno abbiamo preferito essere più cauti nel bilancio preventivo perché non avevamo ancora chiaro quale sarebbe stata la Legge di Bilancio del Governo ma, anche grazie al nostro atteggiamento prudenziale a portare avanti tutte le iniziative programmate dall’amministrazione».