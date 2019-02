La legge di bilancio anticipa i progetti per Villa Mylius, Capodanno e stazioni

E’ stata una commissione bilancio densa di buone notizie quella che si è svolta nella serata del 21 febbraio 2019: a tenere banco, soprattutto, le variazioni al bilancio comunale che l’assessorato al bilancio ha previsto dopo l’approvazione della legge di bilancio nazionale.

Variazioni, per una volta, non in peggio, ma in meglio: più che spese straordinarie sono stati proposti per il 2019 investimenti e spese che non si pensava fossero possibili prima del 2020.

Non si tratta però di nuovi fondi ricevuti: quanto, piuttosto, di somme che sono emerse poiché le previsioni, che prevedevano il peggio, del bilancio, non si sono verificate. «Quando l’assessorato ha predisposto il bilancio sono state tenute “da parte” delle risorse in vista dell’approvazione della legge di stabilità, che non era stata ancora approvata, nel caso si fossero verificati una serie di problemi – ha spiegato il presidente della commissione bilancio, Luca Conte – Non è stato cosi e, fortunatamente, oggi queste risorse è possibile investirle per una serie di interventi: tra cui l’anticipo di una serie di lavori già previsti per il 2020 che, data di rapidità con cui l’amministrazione sta lavorando, è oggi possibile mettere a bilancio un anno prima»

IL CAPODANNO “LIBERATO” DA UNA NORMA

La prima variazione al bilancio arriva da una notizia che ha modificato in meglio una previsione: il comune di Varese, in previsione del cambio di una norma annunciata, aveva previsto precauzionalmente a bilancio dei fondi extra in accantonamento per “crediti di dubbia esigibilità”. La legge di bilancio nazionale però li ha sbloccati, e l’accortezza preventiva da parte dell’assessorato al bilancio, ha permesso la prima bella sorpresa della serata: “liberando” quelle somme messe da parte in via cautelativa, è stato possibile infatti incrementare e gestire nella parte corrente 530mila euro in più.

«Con questi fondi in più, innanzitutto, abbiamo potuto fare fronte in parte alle richieste del personale per quanto riguarda il piano assunzioni – ha spiegato l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti – Per questi abbiamo potuto stanziare circa 200mila euro»

Il resto verrà stanziato in più punti: «Innanzitutto una somma di circa 100mila euro andrà alle iniziative di Natale e Capodanno. Poi circa 30mila euro verranno utilizzati per una promozione dello sport nelle scuole».

Ora, al Natale e a Capodanno ci si può pensare con più ampio respiro: «Quelle somme permettono di pensare a un concerto di buon livello quest’anno e poi a qualcosa di più importante anche per le prossime festività natalizie – ha puntualizzato l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – va sottolineato che le somme riguardano i prossimi tre anni, quindi consentono innanzitutto una programmazione a più ampio respiro».

SBLOCCATI GLI AVANZI DI CASSA, L’AMMINISTRAZIONE DECIDE DI PARTIRE PRIMA CON VILLA MYLIUS

Tra i fondi che la legge di bilancio ha sbloccato, ci sono anche quelli relativi agli avanzi di cassa: e uno di questi era il “tesoretto” di villa Mylius. «La maggior parte dei fondi arriverà da un privato – ha spiegato l’assessore al bilancio – ma un milione e mezzo era a capo del comune, e faceva parte di un avanzo di cassa che con la legge di stabilità erano bloccato. Nella legge di bilancio è arrivato lo sblocco, e quindi è possibile cominciare a lavorare per cominciare a concretizzare il progetto».

Il che significa, in parole povere, che i prossimi passi possono essere messi a bilancio nel 2019. «Per quello che potevamo fare, noi abbiamo continuato ad onorare l’accordo di programma siglato dall’amministrazione precedente – ha commentato l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Con questa notizia possiamo procedere a indire gare secondo gli accordi presi all’epoca»

Stessa sorte anche per il campo di atletica di Calcinate degli Orrigoni: anche qui gli investimenti previsti per il 2020 potranno essere anticipati al 2019.

CON I SOLDI DEL PIANO STAZIONI, SI ACCELERA LA DECISIONE PER IL MERCATO

La legge di bilancio ha reso certo anche l’arrivo dei soldi per il piano Stazioni: un finanziamento che verrà messo in pratica in base al concreto avviarsi degli appalti: una formula che dovrà necessariamente accelerare anche alcune decisioni accessorie, come lo spostamento del mercato da piazzale Kennedy.

«Per ottenere i finanziamenti, entro il 2019 è necessario portare avanti il maggior numero di appalti: questo prevede che è necessario prendere alcune decisioni propedeutiche, come lo spostamento del mercato da piazzale Kennedy» ha spiegato l’assessorato al bilancio.

L’anticipo dei lavori, che sarà possibile insieme alla possibilità di sbloccare le somme prima accantonate, porta un altro effetto collaterale positivo: il fatto che il mutuo, richiesto e deliberato dal consiglio comunale, che avrebbe dovuto coprire i costi del piano stazioni in attesa dei fondi nazionali, con tutta probabilità non verrà nemmeno acceso: «Alle risorse del mutuo deliberato non è stato fino ad ora necessario accedere e auspichiamo che non si debba attingere nemmeno in futuro – Ha spiegato il presidente della commissione bilancio – E’ la prova che ciò che noi sostenevamo, cioè che il mutuo era stato deliberato in forma cautelativa, si è rivelato tale. Nonostante le accuse che abbiamo ricevuto dalle minoranze di indebitare il comune».

Il limite del 2019, naturalmente, riguarda la parte decisionale: per lo spostamento concreto c’è più tempo. «Prima di Natale, ma molto prima di Natale, arriveremo a una decisione definitiva – conferma l’assessore alle attiviità produttive Ivana Perusin – Perchè già il cronoprogramma ci impone questi passi. Dello spostamento effettivo poi si parlerà nel 2020».