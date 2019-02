Il comune pensa alla festa in piazza a Capodanno

Il comune di Varese non sta pensando solo al Natale 2019: tra le linee guida dell’atto di indirizzo che riguarda le prossime festività Natalizie si scopre infatti che sta studiando anche un concerto di Capodanno.

Nel documento, infatti si dice chiaramente che «E’ allo studio la fattibilità di organizzare per la sera del 31 dicembre un evento musicale per festeggiare il Capodanno».

Un concerto, dunque, la cui collocazione non è ancora specificata. Proprio il documento precisa: «L’Amministrazione comunicherà, non oltre il mese di giugno 2019, in quale piazza si terrà il predetto evento». Ma si tratta comunque si una scelta da segnalare all’aggiudicatario del bando di Natale 2019, perchè: «Ciò renderà necessario la rimozione delle strutture nella piazza individuata entro la giornata del 28 dicembre».

Una buona notizia per i varesini, che il Capodanno in piazza non lo vedevano dal 2015. L’organizzazione del concerto, però, non è compresa nei “desiderata” che il Comune pone a chi intende aggiudicarsi l’organizzazione degli eventi di Natale 2019. Al lavoro, ci sono per ora gli assessori alle attività produttive e alle politiche giovanili, Ivana Perusin e Francesca Strazzi.

TUTTO CONFERMATO (E ANCHE DI PIU’) PER IL NATALE 2019

per il resto, la pubblicazione del documento di indirizzo sugli eventi di natale 2019, conferma tutte le proposte dell’anno scorso e consente ampliamenti, «Visto l’esito positivo delle iniziative poste in essere nel periodo prenatalizio 2018» e fatto «Per tempo, ad attivare le fasi preliminari organizzative per potersi avvalere di maggiori opportunità e disponibilità di operatori interessati alla realizzazione di iniziative per animare e valorizzare il centro cittadino nel periodo natalizio 2019» come ha spiegato la relazione introduttiva dell’assessore alle attività produttive.

IL DOCUMENTO INTEGRALE

Tra le proposte accoglibili per il comune, tornerebbe il mercatino di Natale in piazza Repubblica, e ci si riprova con le proiezioni di immagini sui palazzi di piazza Monte Grappa: si vedranno poi quali proposte arriveranno.

Tra le pieghe dell’atto di indirizzo del Natale 2019, infine, anche una buona notizia per gli operatori che volessero farsi avanti: la possibilità di inserire una clausola «secondo la quale l’Amministrazione si riserva di affidare, con separato provvedimento, all’operatore selezionato mediante la presente procedura anche la realizzazione dell’edizione 2020 ( prevista di massima dal 28 novembre 2020 al 6 gennaio 2021)» un modo per permettere, a chi vincerà il bando pubblico, di poter pensare a più ampio respiro.