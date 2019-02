A Varese si pensa già a Natale

Metodo che funziona non si cambia: dopo il successo del Natale scorso, il cui bando è partito intorno a marzo-aprile 2018, è stato già deliberato, nell’ultima seduta di Giunta, l’atto di indirizzo per il Natale 2019, il primo passo per organizzare gli eventi natalizi di quest’anno.

Dopo l’approvazione dell’atto i passi seguenti sono la determina e e la pubblicazione di avviso pubblico: una procedura che l’anno scorso è partita a Pasqua, e quest’anno è stata anticipata a prima del carnevale.

«I tempi sembrano molto prematuri: ma non è così, sia per noi che per eventuale aggiudicatario – ha spiegato l’assesore al commercio e attività produttive Ivana Perusin – Nelle aziende questi eventi si mettono nel piano che viene approvato normalmente addirittura l’anno precedente, verso la fine del quarto trimestre. L’obiettivo è avere i giusti tempi per creare, verificare il business relativo, studiare la comunicazione, programmare l’evento in maniera strutturata.. E anche eventuali sponsorizzazioni vanno ricercare e concordate per tempo nell’anno, quando le risorse sono ancora disponibili e non impegnate»

In pratica l’atto che è stato approvato è quello che dà l’avvio per predisporre un avviso per organizzazione e gestione delle iniziative commerciali, di intrattenimento e di valorizzazione nel centro in occasione del Natale. Il comune fornisce solo le linee guida, sia in termini di spazi che di contenuti: «Ma ovviamente sono discrezionali – spiega l’assessore – Si lascia spazio alla progettualità e creatività dei soggetti che parteciperanno, che dovranno poi gestire completamente l’evento, finanziando le iniziative di intrattenimento con la parte commerciale»

Il progetto è rivolto a diversi soggetti: «Può essere un’associazione di categoria, un privato, un’aggregazione di soggetti con la nomina di un capofila – sottolinea Perusin – Noi poi ovviamente patrociniamo il tutto»