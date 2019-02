Dario Brevi a Showcase Gallery

Showcase Gallery presenta dal 9 febbraio la mostra personale di Dario Brevi “Carte a parte”. Dario Brevi, esponente del Nuovo Futurismo, inizia la sua carriera artistica negli anni ottanta, gravitando intorno a Luciano Inga Pin, importante gallerista milanese che ha seguito per anni le neoavanguardie. La sua è una carriera artistica che lo ha visto esporre in numerose gallerie, italiane ed estere, e definire negli anni un linguaggio artistico originale in cui la naturalità di materie prime come il legno (MDF per la precisione) si fonde con artificialità del colore. La sua espressività originale ed ironica di articola intorno ad un’idea di progettazione dell’opera d’arte organica, in cui la scultura e la pittura sono collegate e si fondono in un unico linguaggio. Le sue “sculture da parete” si sviluppano attraverso forme morbide e dinamiche, sono modellate in un gioco complesso di pieni e vuoti, ma non si ergono con alti spessori dalla parete, quasi esaltate nella loro valenze pittorica fatta di colori decisi e squillanti.

Allo stesso modo il suo colore prende forma e tridimensionalità, organizzandosi all’interno della composizione e traendo forza dal contrasto con i vuoti e dai profili marcati. Le sue “pitto-sculture” che prendono ispirazione dai simboli di cui ne evocano il mondo, e non dalle idee, sono ironiche e riescono a coinvolgere lo sguardo dello spettatore in un vortice dinamico. La ricerca artistica condotta negli anni ha confermato Dario Brevi come un artista raffinato che ama curare i dettagli espressivi delle sue opere con una straordinaria attenzione ai materiali. Nella sua lunga e importante carriera ha saputo trasformare l’immagine in struttura e giungere alla semplificazione della forma e all’essenzialità del tratto.

È proprio di tratto di “traccia” e superficie, di essenzialità e di colore parlano una serie di lavori che Dario Brevi presenta in galleria Showcases, in una mostra dal titolo divertente: “cArte a pArte”. Sono opere di medio formato realizzate su carta con “tratti” minutissimi a pastello in cui il colore leggero sembra “danzare” sulla superficie. Emblematiche della sua espressività artistica, del suo trattare il tema del confine tra colore e superficie sono un esempio di eleganza e ritmo.

SHOWCASES GALLERY (by Franco Crugnola Studio di Architettura) Via San Martino della Battaglia, 11 21100 Varese Dal 09 febbraio al 15 marzo 2019

Mostra in collaborazione con BIANCOSCURO A cura di Franco Crugnola Catalogo SGE con testo di Palmira Rigamonti

Inaugurazione: sabato 09 febbraio, ore 17.00

Fino al 15 marzo 2019

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00 – 17.00, sabato e domenica su appuntamento telefonando al 338 2303595