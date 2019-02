Dsa, come affrontarla. Quattro incontri in Villa Truffini

In collaborazione con Aid Varese riprendono gli appuntamenti di formazione rivolti ai genitori con ragazzi Dsa (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). L’iniziativa è in programma dal 9 febbraio con 3 appuntamenti che si svolgeranno in Villa Truffini. Il corso è rivolto ai genitori di ragazzi che frequentano gli Istituti secondari di II grado. Per le iscrizioni www.aiditalia.org

In questa occasione si parlerà di Dsa con diagnosi in ritardo , per i ragazzi che dopo aver faticamente ottenuto la licenza per la scuola secondaria si ritrovano con le stesse difficoltà da affrontare alle scuole superiori. Il cammino verso l’ apertura e la conoscenza delle metodiche permette l’ interscambio costruttivo con i docenti per il superamento e l’ autostima dei ragazzi Dsa. Solo collaborando e divulgando potremmo dare un futuro. Sono aperte le iscrizioni sul sito Aid Varese.

Ecco il programma degli incontri:

9 febbraio dalle 9.30 alle 11.30: “Difficoltà scolastiche e adolescenza”, relatore Cristiano Termine, professore associato di Neuropsichiatria Infantile dell’Insubria e Dirigente Medico della Neuropsichiatria Infantile dell’Asst Sette Laghi

16 febbraio dalle 16 alle 18: “Lingue straniere e Dsa, meno fatica!”, relatrice Paola Fantoni, docente di Inglese e formatrice Aid;

23 febbraio dalle 9.30 alle 11.30: “Matematica e Dsa, no problem!”, relatore Alessandro Venturelli, docente di Matematica e formatore Aid;

16 marzo dalle 9.30 alle 11.30: “Italiano e Dsa: perchè no?”, relatrice Antonella Olivieri, ex docente di Italiano e Dirigente Scolastica, formatrice Aid.

Disgrafia, discalculia, dislessia. Sono solo alcuni volti, i più noti, della galassia Dsa, sigla che indica i “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. Disturbi, cioè, che non permettono ai ragazzi che ne sono affetti di essere completamenti autonomi nello studio e nell’apprendimento.