Enzo Muscia protagonista in tv (stasera) e in libreria con “Tutto per tutto”

L’uomo che ha ispirato la fiction interpretata da Beppe Fiorello (in onda questa sera, martedì alle 21 su RaiUno) “Il mondo sulle spalle” sarà ospite a Fagnano Olona per presentare “Tutto per tutto”, il libro edito da Roi Edizioni che racconta la sua storia.

Sabato 2 marzo alle ore 17.30 presso la sala del consiglio del Castello Visconteo hanno il piacere di ospitare Enzo Muscia per la presentazione di “Tutto per tutto” il libro che racconta la sua storia, dalla quale è stata tratta la fiction in onda su Rai Uno il 19 febbraio interpretata da Beppe Fiorello “Il mondo sulle spalle”.

Ma chi è Enzo Muscia? È un eroe dei giorni nostri, un uomo che ha saputo rilevare l’azienda che lo ha licenziato e che piano piano sta riassumendo tutti i suoi colleghi, rimasti senza lavoro. Per il momento ne ha già riassunti 40. A spasso ce ne sono ancora trecento. Una storia raccontata nel libro “Tutto per tutto”, edito da Roi Edizioni.

Sarà Luciano Landoni, giornalista de L’Inform@zione a presentare l’autore insieme a Laura Orsolini e all’assessore Giuseppe Palomba.

