Ex ufficio igiene, il comune ci riprova: in asta a 770mila euro

È stato pubblicato il bando di pubblico incanto per l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Varese. Sono 5 gli immobili più due terreni messi in vendita dal Comune che punta alla alienazione di stabili in disuso per una nuova valorizzazione e con l’ottica di utilizzare gli incassi che ne deriveranno per rifare le asfaltature a fronte dei significativi tagli di trasferimenti dallo Stato.

Il risultato di questo nuovo bando arriva dopo un’analisi approfondita sul reale valore immobiliare degli stabili oggetto di bando. In questo senso quindi, rispetto al passato sono state condotte delle indagini di mercato per consentire la messa in vendita degli stabili secondo parametri che rispecchino quello che oggi sono i valori in questo settore.

TORNA IN VENDITA L’UFFICIO IGIENE, CON QUASI IL 30 PER CENTO DI SCONTO

Tra i lotti messi in vendita c’è l’immobile dell’ex ufficio d’igiene di via Staurenghi che vede in questo nuovo bando una decisa riduzione sul valore di partenza dell’asta. Si passa infatti da oltre un milione di euro previsto nel passato bando a 770.000 euro attuali. L’immobile è situato in prossimità della zona pedonale, in una zona servita dalle principali linee urbane e adiacente al parcheggio multipiano di imminente realizzazione. La posizione strategica permette l’avvio di attività commerciali e terziarie garantite dalla visibilità di una zona ad alta frequentazione.

VENDESI TERRENO A USO COMMERCIALE VICINO ALLO STADIO

Inoltre nel bando appena pubblicato compare un terreno ad uso commerciale sito in via Borghi nei pressi dello stadio Ossola. Il terreno è situato in una zona di importante passaggio, oggetto di un recente intervento di riqualificazione urbanistica, vicino a numerose attività sportive e commerciali come lo stadio, il palazzetto dello sport e alcuni centri commerciali. Si trova in prossimità delle due principali arterie di collegamento al centro cittadino, in adiacenza ad uno dei parcheggi strategici e collegata con più linee di trasporto pubblico urbano. L’area è regolare e pianeggiante, non necessita di particolari interventi di bonifica. Attualmente ospita una piccola attività commerciale, il cui contratto di concessione è scaduto. Il valore a base d’asta per questo terreno è di 301.000 euro.

IN VENDITA ANCHE LE VECCHIE SCUOLE ELEMENTARI DI CARTABBIA

Nel bando per le alienazioni è stata inserita anche la ex scuola primaria Zucchi di Varese, situata in via Tasso 29. La struttura è stata utilizzata come sede scolastica fino al 2016, pertanto si presenta in buono stato di conservazione. La conformazione dell’edificio è tipicamente scolastica, ma la posizione e la conformazione degli spazi non è più idonea a tale utilizzo. Per tale motivo è stata approvata una variante urbanistica inserendo l’edificio in Area di Completamento per una destinazione residenziale. E’ così possibile ridare una nuova identità all’immobile che si trova in una posizione di privilegio. La zona è tranquilla e con un’ampia vista aperta verso sud, vicino alle arterie principali di collegamento per la città e per l’autostrada, in prossimità di nuove strutture commerciali in fase di avanzata realizzazione. La via Tasso è servita da una linea di trasporto pubblico urbano. Il valore di partenza indicato nel bando è di 360.000 euro.

TORNA IN VENDITA LA SCUOLA DE AMICIS

L’altro edificio che ospitava una scuola si trova in via Aquileia. Un edificio dei primi del 900 che in passato ospitava la scuola De Amicis, e che era già stato oggetto di vendita nella scorsa tornata di bandi. La struttura si trova in una posizione strategica in quanto oggetto di riqualificazione, vicina a tutti i servizi e ben collegata con il centro cittadino. L’edificio è caratterizzato dalla presenza della torre dell’orologio posta sopra l’ingresso, ed è dotato di un parco di pregio nel quale sono presenti molti alberi ad alto fusto. La scuola è inutilizzata dal 2010. L’edificio necessita di lavori di ristrutturazione. Per l’ex scuola De Amicis il valore a base d’asta è di 900.000 euro.

DUE IMMOBILI TRA VIALE EUROPA E VIA PIEMONTE

Altri due immobili sono invece quelli uno in via Berni 1, nelle vicinanze del centro di Varese, anch’esso oggetto del bando precedente. La sua posizione a quota più bassa, rispetto al viale Europa, con accesso da altra via e affaccio aperto verso sud-ovest, garantisce all’immobile una posizione privilegiata e tranquilla. La destinazione dell’edificio è residenziale. Il valore a base d’asta questo caso è di 160.000 euro. Si trova invece in via Piemonte l’alloggio inserito nel contesto del centro storico di Masnago. Si tratta di una porzione di edificio che fa parte di un fabbricato di corte, a destinazione prevalentemente residenziale, costruito nella prima metà del 900. È situato vicino alla Chiesa di San Pietro e Paolo e in prossimità di due importanti parchi cittadini, quello del Castello di Masnago e quello di Villa Baragiola, che rendono pregevole la zona. Il valore indicato nel bando è di 36.000 euro.

Infine l’ultimo lotto a bando è un terreno è in via Fusinato e in questo caso si parte da un valore di 4 mila euro.

IL BANDO CON TUTTI I PARTICOLARI DEGLI IMMOBILI