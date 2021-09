Venduto l’ex ufficio d’Igiene: ora potrà tornare a vivere

Era uno dei palazzi abbandonati più “disturbanti” del centro città, e ora era ormai diventato un paradosso, in una zona del centro che ha subito negli ultimi anni diverse importanti evoluzioni.

Ma ora anche l‘ex ufficio d’Igiene in via Staurenghi verrà riqualificato, da chi ne è entrato in possesso.

L’edificio, di proprietà del comune, dopo essere stato messo all’asta per ben due volte dall’attuale amministrazione ha infatti finalmente trovato un acquirente: si tratta dell’Immobiliare Zefiro, che si è aggiudicata l’immobile dopo avere fatto l’offerta minima, 770mila euro, senza aver avuto “rilanci”.

La posizione, nel frattempo, è diventata però da defilata a strategica: è ora infatti a fianco del nuovo multipiano di via Staurenghi, e a pochi metri dal museo fondazione Morandini e dalla nuova via del Cairo. Nell’edificio sarà possibile contemplare sia attività commerciali che del terziario.

«Siamo soddisfatti che dopo tanti anni di attesa sia stato alienato quest’immobile, che dimostra il successo della strategia di riqualificazione di tutta l’area – commenta l’assessore all’urbanistica Andrea Civati – Al momento non è stato ancora presentato un progetto che specifica il contenuto e le modalità di quanto verrà insediato. Nei prossimi mesi saremo a disposizione della proprietà per valutare le loro possibilità, in base allo strumento urbanistico definito per quell’imobile».