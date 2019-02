Federmanager apre una sede anche a Gallarate

Nuova sede per Federmanager a Gallarate, che ha aperto un ufficio in via Venegoni 3, dentro le ex Scuderie Martignoni, all’inizio del 2019. Nella giornata di mercoledì 20 febbraio c’è stata l’inaugurazione ufficiale.

«Abbiamo aperto questo nuovo spazio per permettere ai nostri associati residenti nella parte centrale meridionale della Provincia di Varese di accedere più comodamente ai nostri servizi» spiega Eligio Trombetta, presidente di Federmanager Varese. «Abbiamo così cercato uno spazio che tenga conto di alcune priorità: una posizione centrale e facilmente raggiungibile dall’autostrada e dalla stazione ferroviaria, servita dai mezzi pubblici e dalla possibilità di trovare facilmente posteggio».

«La scelta dello stabile Ex Scuderie Martignoni, di proprietà del Comune di Gallarate, è l’esito di una convenzione specifica con il Comune – prosegue Trombetta –con il quale ci auguriamo di consolidare una proficua collaborazione». All’inaugurazione erano infatti presenti per il Comune di Gallarate l’assessore alla Cultura, Servizi Educativi e Sport Isabella Peroni, oltre alla Dott.ssa Manuela Solinas e la Dott.ssa Emma Verducci, e per Federmanager il vice presidente Gaetano Bartolone con alcuni membri del consiglio direttivo e tutto lo staff.