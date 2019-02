Galatasaray eliminato, che occasione per l’Uyba. Ma ora va battuto il Mulhouse

Occasione quasi unica per la Uyba Volley: giovedì 14 febbraio (ore 19,30), le ragazze di Busto Arsizio calcheranno il tarafelx del Palais Des Sports a Mulhouse, per la partita di ritorno dei quarti di finale di Cev Cup e a Gennari e compagne basterà vincere due set per aggiudicarsi un posto nelle semifinali, dove ad attenderle ci saranno le francesi del Saint Raphael Var VB oppure le ungheresi del Swietelsky Békéscsaba.

Ma la notizia altrettanto importante arriva dall’altra metà del tabellone della competizione europea, visto che la grande favorita del torneo – il Galatasaray – è stato eliminato dall’Alba Braj al termine di una partita incredibile: le turche, che avevano vinto 3-0 all’andata a Istanbul, hanno perso 4-0 (al set di spareggio) sul campo della formazione rumena (finalista nella passata Champions…) che ora si giocherà le proprie carte in semifinale. Ma intanto le giallorosse del Bosforo (contro cui Busto vinse la Cev nel 2012) sono fuori dai giochi. (foto in alto: Bonifacio nel match di andata / Volleybusto/Marini)

La Yamamay E-Work (in coppa la squadra è marchiata con lo sponsor dell’intimo) dopo il KO contro Firenze deve evitare cali di concentrazione, e lo scivolone del Gala è un bel campanello d’allarme in questo senso; le biancorosse cercheranno il riscatto in una gara che in ogni caso sulla carta non dovrebbe essere troppo difficile, visto il divario tecnico tra le due formazioni. Una differenza emersa in viale Gabardi con il 3-0 fatto segnare all’andata. Le francesi dal canto loro avranno al carica dei loro tifosi, che anche al Palayamamay hanno fatto sentire forte il loro affetto alle atlete guidate da coach Magail.

Nessun problema di formazione annunciato per coach Mencarelli, con l’eccezione di Samadan che non può essere impiegata in Europa. Dall’altra parte invece le padrone di casa del ASPTT Mulhouse VB si presenteranno con la regia di Papafotiou in diagonale con Snyder, la coppia di centrali Michel e Andela, le attaccanti Guerra e Frantti. A difendere la metà campo francese, il libero Soldner.