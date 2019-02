A gennaio quasi un grado sopra la media e a febbraio si rischia il bis

Il mese di gennaio a Varese è stato di 0.9°C più caldo della media del trentennio di riferimento (1981-2010), grazie alle numerose giornate di favonio dei primi 15 giorni del mese. Il favonio ha soffiato per 164 ore, superando il record precedente per il mese di gennaio che spettava a 2005 e 2017 con 131 ore (statistica dal 1992). I dati del Centro Geofisico Prealpino parlano chiaro: il 2019 prosegue il trend registrato nel 2018 con la conferma dell’innalzamento della temperatura media.

Gli esperti meteo del Campo dei Fiori hanno registrato una prevalenza di correnti settentrionali che ha portato grandi quantitativi di neve in Austria e Germania, ma poca a Sud delle Alpi. I mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sono stati particolarmente asciutti con solo 19.6 mm di pioggia in totale (5 cm di neve a Varese e 10 cm a Campo dei Fiori). A gennaio il calo delle precipitazioni rispetto alla media è del 70%.

Il 10 di gennaio è stata una delle giornate ventose da Nord e sul monte Mondonico si è sviluppato un nuovo incendio, che viene domato il giorno 14. La temperatura media di gennaio è stata di 3,8 gradi mentre la media del periodo ’67-’86 era di 2,5 C° e nel periodo ’87-2010 è stata di 3 C°.

Febbraio è partito bene, con la prima vera nevicata dell’inverno ma l’alta pressione ha rimontato immediatamente sul nord Italia e le temperature si sono alzate ben sopra la media con punte di 18 gradi. Dai modelli meteo di diversi servizi di meteorologia sembra che la situazione rimarrà stabile fino a fine mese su tutto il nord-ovest. Non una buona notizia dato che le temperature alte stanno rapidamente sciogliendo lo strato di neve sul versante sud delle Alpi.

Per i prossimi giorni si prevedono, infatti, giornate di sole con una diminuzione delle temperature massime di qualche grado (attorno agli 11 gradi) e minime in rialzo sopra lo zero. Con l’inizio di marzo è previsto un abbassamento delle temperature per l’arrivo di correnti fredde dall’artico ma non è chiaro se al freddo si abbineranno anche precipitazioni di un certo spessore.