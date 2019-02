Già condannato a sette anni, arrestato nel bosco dello spaccio

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì un cittadino marocchino 40enne, condannato per spaccio di sostanze stupefacente a una pena di sette anni, che da ora dovrà scontare nel carcere di Busto Arsizio, dove è stato accompagnato.

I militari, durante i servizi di controllo del territorio e repressione dell’attività di spaccio nella zona di Gorla Minore ai margini della zona boschiva, nella tarda serata di ieri hanno notato lo straniero, che alla vista della pattuglia ha cercato di far perdere le proprie tracce.

Nonostante il buio e le circostanze ambientali non favorevoli, i carabinieri sono riusciti a non perderlo di vista, catturandolo prima che si addentrasse completamente nella vegetazione. Condotto in caserma, il sospetto che si trattasse del soggetto ricercato è stato subito confermato dal risultato delle impronte. Su di lui infatti, con un alias rispetto al nome fornito agli operatori, pendeva l’ordine di arresto sin dal mese di giugno 2018.

Le sentenze di condanna precisamente sono tre: due del Tribunale di Busto Arsizio e una del Tribunale di Como, per reati commessi tra Uboldo, Gorla e Turate circa tre anni fa.