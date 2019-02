In una girandola l’energia che muove il mondo

Per l’edizione 2019 di “M’illumino di meno”, l’amministrazione comunale di Besozzo organizza per venerdì 1 marzo un’iniziativa per i più piccoli dedicata all’energia rinnovabile.

Nel pomeriggio i bambini si ritroveranno alle 14.30 nel cortile dell’ex Cfp di via Mazzini dove potranno decorare una girandola e scoprire con gli animatori la forza della natura che con una turbina fa girare il mondo.

Alle 16 appuntamento al parco giochi di via Milano dove il geologo Alberto Mazzucchelli racconterà come funziona la turbina che produce energia pulita.

Al termine merenda per tutti. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata