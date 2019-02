Gli Amici del Teatro di Leggiuno in scena al Duse

Sabato 2 marzo alle ore 21 al Teatro Duse di Besozzo, spettacolo della Rassegna 2019 “Benvenuti a Teatro!”, organizzata e promossa dall’Amministrazione Comunale. Prima delle due serate dedicate agli spettacoli in dialetto locale, nel segno della simpatia, sarà ospite sul palco la compagnia Amici del Teatro di Leggiuno, con la nuova commedia “Una famiglia rispettabile”.

La vicenda si svolge ai giorni nostri, nella casa di un piccolo imprenditore, Dorino Fontana, dove vive con la sorella Elvira, accanita divoratrice di carta stampata mondana futile, cura il fratello amorevolmente come promesso alla mamma quando li ha lasciati orfani; Ersilio Sforza, marito di Elvira, pensionato parastatale, un tipo all’apparenza pacato, collezionista di francobolli; la nipote Esmeralda Sforza, giovane disoccupata sempre in cerca del lavoro adatto a lei che non trova mai; l’impiegata Rosalba, ancora signorina a causa del rapporto sentimentale con Dorino che, dopo la promessa di matrimonio, l’ha relegataal ruolo definitivo di segretaria tuttofare. Dopo un “week-end” a Manarola, Dorino sparisce in un modo misterioso. Per questo il Commissario Gaetano e il Poliziotto Cicolin fanno delle indagini accurate. Nel frattempo la nipote Esmeralda, nella ricerca di guadagni facili che gli risolvano il problema di “fare soldi”, si imbatte in due personaggi strani Mimì e Cocò. Tutto si intreccia e…Il testo è liberamente tratto da Alfredo Caprani, la regìa di Giovanni Milani.

Gli interpreti: Francangelo Gianella, Manuela Cappello, Tiziana Gianella, Guido Brunella, Tiziana Contini, Alessandro Grilli, Paolo Rossoni, Rita Contini, Giangi Parmigiani, rammentatore Maurizio Meroi. Sempre presente in teatro un piccolo punto ristoro a cura della Pro loco, con opere della pittrice Letizia Valentino alle pareti.

Ingresso 8 €. Prenotazioni al Musical Box in via XXV aprile, tel. 0332 770479 o acquistabili in teatro la sera stessa dello spettacolo.