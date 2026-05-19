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Bianchi e Coltro vincono la seconda Besozzo Running

In gara, sul tracciato da 9,7 chilometri allestito dal gruppo Sette Laghi Runners, anche il sindaco Gianluca Coghetto

besozzo running podismo 2026

Sono Fernando Coltro e Ilaria Bianchi i conquistatori della 2a edizione della Besozzo Running, la gara podistica disputata domenica 17 maggio, inserita nel calendario stagionale del “Piede d’Oro”.

La competizione, disegnata su un percorso di 9,2 chilometri (4,7 il tracciato corto, 500 metri il minigiro per i bambini) ha visto al via circa 250 persone tra cui il sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto, che ha un passato di calciatore a buon livello (QUI la sua intervista per “Figli di un gol minore”).

A tagliare per primo il traguardo è stato Ferdinando Coltro, portacolori dei Runners Valbossa, che ha chiuso la gara in 35.42 precedendo l’accoppiata della Arsaghese formata da Simone Carlo Prina (36.06) e Alberto Rossi (36.21). A seguire Tiziano Santaterra, Riccardo Laudi (Aermacchi), Salah Argoub (Gavirate), Paolo Negretto (Valbossa) e Kristhian Holler.

In campo femminile nuovo successo per Ilaria Bianchi: l’atleta tesserata per La Recastello Radici Group si è imposta in 40.55 staccando le coriacee Elena Begnis (Arcisate – 41.42) e Greta Banfi (42.31). alle loro spalle seguono Greta Forlani, la coppia dei Runners Varese formata da Paola Turriziani e Sabrina Gussoni (5a e 6a), quindi Antonella Flauro e Margherita Maria Quadri.

La gara si è disputata in una giornata di sole ed era intitolata alla memoria di Aldo Racchetti. Partenza (foto in alto) e arrivo dal Comune di Besozzo grazie all’organizzazione del gruppo Sette Laghi Runners che ha modificato il percorso rispetto al 2025. Il tracciato si è rivelato piuttosto impegnativo con diversi saliscendi e un dislivello complessivo di circa 200 metri. I vincitori assoluti, Coltro e Bianchi, si sono aggiudicati anche il GPM posto il località “Due Pini”.

La prossima gara del Piede d’Oro, ottava stagionale, è in calendario domenica 24 maggio a Cocquio Trevisago dove si disputa la 20a edizione di “Camminiamo Insieme” organizzata dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

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Pubblicato il 19 Maggio 2026
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