Gli azzurri del basket al lavoro davanti al pubblico di Masnago

Tanta gente – considerando gli standard abituali e i giorni mancanti alla partita – ha preso posto nella serata di martedì 19 sulle tribune della Enerxenia Arena di Masnago, dove lo staff del c.t. Meo Sacchetti ha diretto l’ultimo allenamento “a porte aperte” dell’Italia dei canestri in vista del match di venerdì 22 contro l’Ungheria.

Diverse centinaia le persone che si sono alternate a bordo campo per osservare lo stato di forma dell’Italbasket che ha davanti a sé una partita decisiva: come noto infatti, se gli azzurri batteranno i magiari (si gioca alle 20,15 sul parquet di Masnago) si qualificheranno ai Mondiali di Cina 2019, risultato prestigioso che da troppo tempo manca alla nostra pallacanestro.

La squadra di Sacchetti, ancora non al completo (assenti i milanesi Cinciarini e Brooks impegnati giovedì in Eurolega contro il Maccabi mentre Brian Sacchetti è rimasto pressoché in disparte per via di un problema fisico), è stata completata dall’aggiunta dei due “padroni di casa”, Giancarlo Ferrero e Matteo Tambone, prestati dalla Openjobmetis per completare i ranghi a disposizione dello staff tecnico azzurro del quale fa parte anche un altro ex biancorosso, Paolo Conti.

I due varesini non hanno certo sfigurato al cospetto della pattuglia azzurra che comprende tra gli altri Alessandro Gentile e Michele Vitali che da quest’anno giocano nel massimo campionato spagnolo, il primo con l’Estudiantes di Madrid e il secondo ad Andorra. Buona l’intensità di gioco mostrata dalla squadra, impegnata soprattutto in brevi partite a cinque contro cinque a tutto campo dal punteggio e dal minutaggio ridotto.

A osservare i “lavori in corso”, oltre alla gente comune, anche il presidente federale Gianni Petrucci e lo stato maggiore della Pallacanestro Varese. Uno accanto all’altro hanno preso posto il presidente del consorzio Alberto Castelli, Toto Bulgheroni, Gianfranco Ponti e il g.m. Andrea Conti. Poco distante coach Attilio Caja ma anche i suoi collaboratori Jemoli e Bulleri oltre a Max Ferraiuolo.

L’Enerxenia Arena resterà la “casa” della nazionale anche nei prossimi giorni ma, appunto, gli allenamenti saranno interdetti al pubblico. Mercoledì e giovedì sono in programma due sedute al giorno mentre venerdì mattina classica rifinitura al tiro a poche ore dalla contesa iniziale. Da giovedì inoltre sarà presente anche la nazionale ungherese, avversaria dell’Italbasket.