Gli Sforza e i loro segreti in un libro

“Gli Sforza, il racconto della dinastia che fece grande Milano”. Carlo Maria Lomartire, scrittore e giornalista televisivo delle reti Rai e Mediaset, presenta a Gavirate il suo ultimo libro. Appuntamento per le 18 di sabato, 9 febbraio, nella sala consiliare di Villa De Ambrosis; a introdurre l’incontro sarà il sindaco di Gavirate Silvana Alberio.

Protagonisti sul palco, oltre all’autore, lo storico Robertino Ghiringhelli, docente all’Università Cattolica di Milano, e il giornalista Gianfranco Giuliani.

«Fin qui – ha affermato Lomartire – nei miei testi mi ero occupato di personaggi e vicende del Novecento; ora ho sentito invece il bisogno di concentrarmi su Milano e sulle figure che ne hanno scritto la storia. Ho scelto gli Sforza perché, nonostante abbiano governato per meno tempo rispetto ai Visconti, la loro influenza sulla città è stata più incisiva e si può vedere ancora oggi in grandi opere come la Ca’ Granda, costruita per ospitare l’Ospedale Maggiore e ora sede dell’Università Statale, la chiesta di Santa Maria Incoronata e il Castello, che proprio dalla dinastia del duca Francesco prese il nome».