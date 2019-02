Incontro gratuito sulla disostruzione pediatrica

L’Istituto comprensivo Luini, in collaborazione con la Croce rossa Luino e valli e comitati genitori promuovono per il pomeriggio di sabato 2 marzo dalle ore 16 un corso sulla sicurezza dei bambini con gli istruttori accreditati per le manovre di disostruzione pediatrica.

“Proteggi i bambini, costruisci il futuro” il titolo dell’incontro che sarà ospitato dalla scuola di viale Rimembranze 4, a Luino. Una lezione informativa gratuita sulle manovre salva vita pediatriche aperta a genitori docenti ed educatori.

A scuola, durante l’incontro, verrà allestito uno spazio per i più piccoli con intrattenimento e una piccola merenda.