Invarianza idraulica, proroga per le imprese fino a fine anno

Via libera dal Consiglio Regionale lombardo alla mozione per chiedere la modifica del regolamento in merito al principio dell’invarianza idraulica ed idrologica: un tema sul quale erano molte le richieste di modifica e proroga nell’applicazione da parte dei professionisti del settore edilizio ed enti locali.

A portare il testo in aula i consiglieri regionali forzisti Angelo Palumbo, presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture, e Mauro Piazza.

«In questo modo vogliamo dare una risposta concreta alle numerose criticità emerse con l’applicazione del regolamento nel luglio 2017 – spiegano i due consiglieri -. Giunta e Presidente sono ora impegnati a prevedere un ulteriore proroga del termine di applicazione per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione.

Il testo approvato, inoltre, prevede una rimodulazione ed un’applicazione graduale delle prescrizioni regolamentari che tenga conto dell’ambito urbano di applicazione delle stesse, e di specificare le categorie edilizie escluse dall’applicazione del regolamento.

Un chiaro e concreto segnale per il mondo dell’edilizia – concludono Piazza e Palumbo -. Oggi più che mai abbiamo il dovere di agevolare, anziché ostacolare, enti locali, cittadini e imprese.»