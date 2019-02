Fa’ la cosa giusta chiama a raccolta i giornalisti: si parla di mappe

Glocal, il Festival del Giornalismo Digitale, sbarca a Fa’ la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si tiene a in Fiera a Milano dall’8 al 10 marzo (ingresso gratuito).

Varesenews, che organizza Glocal ormai da sette anni, è media partner di Fa’ la cosa Giusta e sarà presente con uno stand dedicato (PB24) al giornale e ai suoi principali progetti, ovvero Digitalife il film e il Festival del giornalismo digitale.

All’interno di Fa’ la cosa giusta Glocal porta due eventi validi per la formazione obbligatoria dei giornalisti: il primo sarà venerdì 8 marzo “Le mappe e gli strumenti multimediali per orientarsi e raccontare sui giornali e sulle piattaforme digitali” (14-16 Sala Alda Merini).

La geolocalizzazione, le mappe, le infografiche, le fotografie 360, sono elementi sempre più presenti nella narrazione giornalistica: Riccardo Saporiti, giornalista professionista collabora con Wired, Il sole 24ore e Festival Glocal, nel corso dell’incontro spiegherà come orientarsi nell’uso e nella costruzione delle mappe, cosa scegliere e su quali piattaforme lavorare. Un laboratorio per muovere i primi passi utilizzando Tableau Public. (I partecipanti al corso possono già scaricare la piattaforma qui ).

Numero massimo partecipanti: 80

Incontro valido per crediti dei giornalisti

I NOSTRI EVENTI IN FIERA

Venerdì 8 marzo

Ore 14: Le mappe e gli strumenti multimediali per orientarsi e raccontare sui giornali e sulle piattaforme digitali

con Riccardo Saporiti (in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

Ore 16: Le comunità, i territori, l’informazione e il turismo slow

con Ferruccio Maruca, Regione Lombardia; Elena Castiglioni, Archeologistics e partner Varese 4U; Luca Natale, responsabile comunicazione Parco Cinque terre; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente Anso

(in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

ore 19: Terra & acqua

con Davide Van De Sfroos intervistato da Marco Giovannelli

Domenica 10 marzo

Ore 16: La Via Francisca del Lucomagno: dal lago di Costanza a Pavia

con Marco Giovannelli, Ferruccio Maruca e Alberto Conte