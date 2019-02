Se parli di turismo, fallo bene

Come è possibile valorizzare un territorio affinché diventi attrattivo per il turismo? Il primo passo è, senza dubbio, il racconto. Fatto di parole certo, ma anche di immagini, di esperienze, di storie vissute. Il racconto del territorio come motore propulsore del turismo è il tema dell’incontro organizzato da Festival Glocal a Fa’ la cosa giusta, dal titolo: Le comunità, i territori, l’informazione e il turismo slow.(venerdì 8 marzo, sala Alda Merini, 16-18 – ingresso gratuito)

I beni Unesco, gli antichi cammini storici, le aree Mab sono spesso mete poco conosciute: il lavoro giornalistico e le narrazioni sono fondamentali perché permettono di entrare in mondi pieni di fascino e di storia. Ma quali strumenti bisogna usare, chi è riuscito a raccontare meglio e a far vivere il territorio, conquistando un turismo di qualità?

Se ne parlerà con: Elena Castiglioni, Ferruccio Maruca, Luca Natale, Marco Giovannelli

Ferrucio Maruca, funzionario della Regione Lombardia, racconterà la nascita e lo sviluppo del progetto della Via Francisca che rappresenta un ottimo esempio di perfetta sinergia tra territorio, amministrazioni, enti, politica e privati. Regione e Provincia di Varese sono riuscite, infatti, a mettere attorno ad un tavolo decine di amministrazioni e a far firmare un protocollo di intesa per la valorizzazione della via. Sono state coinvolte associazioni ma anche enti privati che hanno poi partecipato e vinto un bando regionale che farà decollare il progetto.

Elena Castiglioni socia di Archeologistics è la testimonianza vivente che “con la cultura si può mangiare”. Con altre ragazze ha fondato un’azienda che nasce proprio dalla valorizzazione del territorio, dell’arte e di alcuni suoi prestigiosi beni. Oggi gestisce Torba e Villa della Porta Bozzolo per il Fai e alcuni luoghi del sacro Monte per la parrocchia e Fondazione Paolo VI. La loro esperienza è un esempio virtuoso di imprenditoria dal basso che sa leggere il territorio e dare valore.

Luca Natale, responsabile della Comunicazione del parco delle Cinque Terre. Spiega così quale sia la sfida per valorizzare il territorio: «25 anni fa le cinque terre erano estranee al fenomeno del turismo. Oggi, insieme con altri luoghi, sono meta privilegiata e uno dei poli di attrazione del Paese. Il tema oggi è far vivere il territorio e non “far attraversare” il territorio».

Introdurrà Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e ideatore del Festival del Giornalismo Digitale, che racconterà il ruolo dei media territoriali e l’importanza di andare oltre la notizia sapendo leggere le dinamiche economiche, sociali e culturali facendosi possibile hub per lo sviluppo.

Sempre in tema di turismo, domenica 8 marzo organizzato da Varesenews, che quest’anno è media partner di Fa’ la cosa giusta, si terrà un altro incontro per parlare della Via Francisca del Lucomagno.

I NOSTRI EVENTI IN FIERA

Venerdì 8 marzo

Ore 14: Le mappe e gli strumenti multimediali per orientarsi e raccontare sui giornali e sulle piattaforme digitali

con Riccardo Saporiti (in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

Ore 16: Le comunità, i territori, l’informazione e il turismo slow

con Ferruccio Maruca, Regione Lombardia; Elena Castiglioni, Archeologistics e partner Varese 4U; Luca Natale, responsabile comunicazione Parco Cinque terre; Marco Giovannelli, direttore di Varesenews e presidente Anso

(in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Lombardia e valido per la formazione obbligatoria per giornalisti)

ore 19: Terra & acqua

con Davide Van De Sfroos intervistato da Marco Giovannelli

Domenica 10 marzo

Ore 16: La Via Francisca del Lucomagno: dal lago di Costanza a Pavia

con Marco Giovannelli, Ferruccio Maruca e Alberto Conte