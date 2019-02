La Polizia Locale chiude un autolavaggio abusivo

Sulla strada l’attività di noleggio furgoni, sul retro un autolavaggio abusivo che la Polizia Locale ha chiuso con un’ordinanza di cessazione immediata dell’ attività. Gli agenti del comando di via Molino sono intervenuti nei giorni scorsi per eseguire l’ordinanza nella sede della società situata in via Caprera 1.

Si legge nell’ordinanza che dal verbale della stessa Polizia Locale, risalente al dicembre del 2018, e dai documenti ad esso correlati risultava chiaro lo svolgimento di un’attività di autolavaggio con possibile scarico di acque, senza che risulti l’avvenuta presentazione della prevista “Scia Condizionata” per avvio dell’attività, “Scia” per prevenzione incendi e “AUA” per l’eventuale scarico delle acque.

Di fronte ai Vigili, infatti, il proprietario non è stato in grado di esibire la documentazione necessaria al momento del sopralluogo e dalla verifica fatta allo Sportello Unico delle Attività Produttive non vi era traccia di richieste da parte della società.