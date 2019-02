La Varesina non stecca: 2-0 al Mariano

Terza gara del 2019 e terza vittoria per la Varesina, che dopo aver superato di misura Castellanzese e Busto 81 – e dopo aver vista rinviata la gara del “Franco Ossola” contro il Varese – supera anche la resistenza del Mariano.

Il 2-0 finale nasce tutto nel primo tempo: apre le marcature Tino con una pennellata su punizione dal limite al 27′, mentre a chiudere i conti è Franzese al 44′ chiudendo con un pregevole colpo di tacco un’azione corale.

L’unica gara non rinviata per neve, giocata sul sintetico di Vedano Olona preparato con minuziosa cura dalla società, permette così alla Varesina di salire in classifica a quota 33 punti, agganciando Verbano e Fenegrò al terzo posto e portandosi a due punti dal Verbano secondo.