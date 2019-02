L’appello della sorella di Ivano Ghezzi: “Dicci solo se stai bene”

Ad una settimana dalla sua scomparsa ancora nessuna traccia di Ivano Ghezzi. Il 44enne di Fagnano Olona è scomparso la mattina di lunedì 18 febbraio, dopo aver abbandonato l’auto nei pressi della stazione di Busto Arsizio.

Le ricerche da parte di amici e familiari sono andate avanti per tutta la settimana, seguendo le segnalazioni che ogni tanto arrivavano, prima dalla Valle Olona e poi dal Piemonte, in particolare da Arona. Nessuna di queste ha portato al ritrovamento dell’uomo.

La sorella Roberta rilancia appelli continuamente dalla sua pagina facebook, nella speranza che Ivano riaccenda il telefono e legga la mole di messaggi che lei, la moglie e i famigliari, gli amici tutti continuano a mandargli.

«Vorremmo solo sapere che sta bene – spiega la sorella – ci basta questo. Se vuole essere lasciato in pace noi lo capiremmo. I suoi figli, Eleonora e tutti noi siamo preoccupati anche se sappiamo che ha la testa sulle spalle».

Ivano se n’è andato lasciando un messaggio alla moglie nel quale ha spiegato di volersi dedicare agli ultimi ma non avrebbe prelevato soldi e non sembra plausibile una sua partenza in aereo in quanto non avrebbe avuto con sè nemmeno il passaporto.

Le forze dell’ordine stanno verificando le immagini delle telecamere della stazione di Busto e sperano di scoprire dove si trova cercando tracce del suo telefono: se lo ha acceso per qualche secondo potrebbe aver agganciato qualche cella telefonica.