L’epatite non era nella scuola in foto

Avviso di rettifica

Con la presente, in qualità di Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” del quale fa parte anche la scuola dell’infanzia “Collodi”, sono a chiedere una pubblica smentita della immagine pubblicata a corredo dell’articolo “Epatite A: due casi alla scuola materna Collodi” che si riferiva esplicitamente ad altra scuola della provincia.

La fotografia pubblicata è invece relativa alla scuola dell’infanzia “Collodi” di Varese. Attualmente è stata rimossa ma il tempo di permanenza sul giornale on line ha generato una catena di errata informazione in quanto, sebbene fosse indicato nell’articolo il nome del Comune in cui è sita la scuola implicata nei casi di contagio ai quali si faceva riferimento, l’immagine ha facilitato la disinformazione, soprattutto in chi non ha avuto l’accortezza di leggere l’articolo o non conosce la lingua italiana.

Nel ringraziarVi se volete provvedere a rettificare l’uso, sebbene involontario, dell’immagine della scuola dell’infanzia Collodi di Varese, saluto cordialmente.

La Dirigente Scolastica Luisa Oprandi