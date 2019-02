Lesionato un tubo in cantiere, vigili del fuoco intervengono per una fuga di gas

Una fuga di gas ha impegnato tecnici e vigili del fuoco per tutta la serata di martedì 26 febbraio. Tutto è cominciato intorno alle ore 19 quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in via San Luigi Gonzaga.

Un forte odore di gas era stato avvertito dagli abitanti della zona nei pressi di un cantiere. Sul posto è intervenuta una squadra con un’autopompa e gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Varese.

A seguito dei rilievi strumentali hanno individuato la causa: durante alcuni lavori di demolizione di uno stabile si era lesionato un tubo.

I tecnici della socialità del gas hanno effettuato uno scavo nella via parallela, intercettando la conduttura lesionata e isolando così la perdita. Le operazioni di sono protratte sino alle 23:30.