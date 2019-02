L’installazione “derubata”: si volatilizzano i cuori in piazza a Gallarate

Già al primo giorno non era bastata la vigilanza diurna degli agenti della Polizia Locale: qualche palloncino dell’installazione di San Valentino in piazza a Gallarate si era già “involata”. E non per colpa dell’elio, ma per colpa di chi ha pensato bene di impossessarsene.

Mica solo ragazzini o vandali. Anche qualche mamma con bambino si è accostata in piazza e con nonchalance ha pensato di “servirsi” di quei palloncini che si pensavano gratuiti. La Polizia Locale – che da qualche settimana, per la questione sinti, ha sempre una pattuglia in piazza – ha anche redarguito alcuni dei ladruncoli semi-inconsapevoli, ma già nel tardo pomeriggio di martedì l’installazione appariva “ridotta” dai prelievi non autorizzati.

Alla sera di martedì si è corsi ai ripari, smontando l’installazione, portandola in magazzino, riallestendola nella mattina di mercoledì. Resta un po’ d’amarezza per lo scarso rispetto: alcune delle persone “pizzicate” dagli agenti della Polizia Locale di Gallarate hanno persino risposto offese al richiamo.