Luci basse e cose buone: Azzate partecipa così a “M’illumino di meno”

In occasione dell’edizione 2019 di “M’illumino di meno“, l’Amministrazione comunale di Azzate, in collaborazione con tutti i locali pubblici del paese, organizza una serata a luci basse, con la possibilità di vincere un premio.

«Venerdì 1° marzo si attenueranno le luci nei bar, nelle pizzerie e ristoranti e abbiamo pensato di far “girare” le persone in ogni locale – spiega il sindaco Nicola Tucci – E per chi dimostrerà di passare nella maggior parte dei locali (meglio tutti) entro la sera di venerdì 1° marzo, ci sarà un premio».

Per partecipare basta inquadrare con il proprio smartphone il codice QR posto sulle candeline che illumineranno i locali.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Azzate.

Qui la locandina con l’elenco dei locali che partecipano all’iniziativa