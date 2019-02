Malore in serata, elisoccorso in azione

Un uomo di 57 anni è finito in ospedale d’urgenza questa sera, martedì, per via di un malore avvenuto a Cuveglio. L’intervento, verso le 20, in via Aldo Moro.

Sul posto i carabinieri della stazione di Cuvio e il 118 che ha disposto l’intervento di ambulanza, automedica ed elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale.

Fonti locali parlano di un malore. Il fatto è avvenuto nei pressi di un’azienda.