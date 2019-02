Mastini a Ora: prove generali per i playoff

La partita è di quelle “maledette”, ma questa volta non può fare paura. I Mastini Varese saranno impegnati sabato 16 febbraio (ore 20) in Alto Adige contro l’Ora su una pista (scoperta) dove i gialloneri storicamente riscuotono solo sonore sconfitte.

Però la squadra di coach Massimo Da Rin, stavolta, potrà allacciarsi i pattini con una certa serenità di fondo: i Mastini infatti hanno già conquistato la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria di settimana scorsa con il Valdifiemme e adesso sono chiamati solo a “certificare” il settimo posto già sicuro (secondo nel gironcino chiamato Qualification Round) e – cosa più di prospettiva – allenarsi per avere la giusta mentalità nei playoff.

«Per la prima volta in questi anni andiamo a Ora con la consapevolezza di avere raggiunto i playoff e di poterci liberare del blocco mentale che ci ha spesso condizionati contro le Rane – spiega il veterano Marco Andreoni – Mi piacerebbe vincere giocando una bella partita perché la nostra mentalità deve essere questa, soprattutto in proiezione playoff dove conta ogni sfida. Bisogna giocare sempre per vincere anche quando hai già la certezza di aver raggiunto un obiettivo. Il campionato serve anche a questo».

In questi giorni i Mastini hanno dovuto fare fronte a un problema in più rispetto al solito, l’indisponibilità del palaghiaccio dove nel frattempo sono iniziati i lavori di aggiustamento del giunto strutturale rovinato. La squadra ha ugualmente lavorato con soluzioni di fortuna ma è chiaro che la preparazione per la trasferta di Ora sia stata più complicata. Anche per questo motivo, l’aver raggiunto in anticipo i playoff è stata cosa molto utile. La partita tra Rane e Mastini sarà arbitrata dai signori Giacomozzi e Tirelli e verrà raccontata in diretta su Radio Village Network.