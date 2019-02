Nominata la commissione per la qualità urbana

E’ stata nominata, durante la seduta del 12 febbraio 2019 della Commissione urbanistica, la commissione per la qualità urbana.

I quattro componenti, tre professionisti e un esperto in campo storico, culturale e artistico con particolare riguardo alla città di Varese sono stati nominati dopo analisi dei curriculum presentati insieme alle domande e votazione tra i membri.

A risultare nominati sono stati gli architetti Borghi (Votato dai commissari Laforgia e Crugnola) Tonella (Votato da Luca Paris) e Farina (Votati dai coinsiglieri Binelli e Esposito)

Con loro è stata nominata, all’unanimità, l’architetto Katia Accossato, proposta dal presidente di commissione Luca Paris, come esperto in campo storico, culturale e artistico.

La Consulta per la Qualità Urbana è un organo costituito da quattro esperti di cui d’ora in poi si avvarrà la Commissione Consiliare Urbanistica per garantire un adeguato supporto nel rilascio dei provvedimenti di particolare rilevanza edilizia/urbanistica ed è prevista dalle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT del Comune di Varese .

I professionisti nominati membri della Consulta dovranno impegnarsi con atto formale a non assumere incarichi professionali nel territorio del Comune di Varese per tutto il periodo di durata in carica.