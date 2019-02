Palestre a norma: a Cugliate Fabiasco e Saronno fondi regionali

Sono due le realtà varesotte che hanno ottenuto un finanziamento a fondo perduto da Regione Lombardia per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi. Cugliate-Fabiasco per la riqualificazione del campo da calcio, tennis e spogliatoi e Saronno per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Biffi.

Il nuovo finanziamento si aggiunge a quello che, in dicembre, ha visto l’assegnazione, a fondo perduto, di 8 milioni di euro di contributi assegnati a 68 Comuni lombardi per la messa a norma dei centri sportivi sul territorio regionale.

«Con questo incremento di 2 milioni di euro – ha sottolineato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia – salgono a 10 milioni gli investimenti che negli ultimi mesi abbiamo stanziato per gli impianti sportivi lombardi. Risorse molto importanti, che evidenziano ancora di più l’impegno del presidente Fontana, dell’intera Giunta e del mio Assessorato, a favore dello sport di base, che viene praticato sul territorio. Un ulteriore sforzo che abbiamo voluto mettere in campo soprattutto per incentivare l’attività sportiva a tutti i livelli e in ogni area geografica della nostra regione».

Cugliate Fabiasco rientra tra i nove progetti comunali che riceveranno il contributo regionale per il completamento di interventi già finanziati mentre Saronno rientra tra i 12 progetti finanziati parzialmente per l’esaurimento delle risorse disponibili.