Paola Magugliani ricorda Lucia Galli Galletti: “Ci ha insegnato la cultura danzando”

Paola Magugliani, attualmente assessore al Marketing e ai Grandi Eventi di Busto Arsizio, sfoglia l’album dei ricordi dopo la triste notizia della scomparsa di Lucia Galli Galletti all’età di 93 anni, indimenticata prima ballerina della Scala di Milano e insegnante di danza di centinaia di bambine, oggi donne affermate: «Ci insegnava la storia e la cultura europea attraverso la danza – racconta l’assessore – una volta ci fece preparare un saggio di fine anno che aveva come tema l’illuminismo. Non la dimenticherò mai».

Paola ha frequentato la scuola di danza di Galli Galletti dai 5 agli 11 anni nella sede della Pro Busto e con lei c’era un’intera generazione di bambine, rapite dalla danza classica che era diventata la disciplina più diffusa tra le fanciulle dgli anni ’70 e ’80: «Fu lei a trasmettere l’amore per la danza a così tante bambine. Ci ha fatto diventare piccole donne». (Nella foto in alto uno dei saggi a cui Paola Magugliani ha preso parte)

Lucia Galli Galletti, che ha lasciato il segno anche a Gallarate e Legnano, era considerata una vera e propria stella del balletto e grazie ai suoi contatti con il corpo di ballo della Scala, portava sempre qualche nome illustre del settore nei suoi corsi di danza.

Paola ricorda un ballerino del quale tutte si erano innamorate ma ricorda anche Nora Nisolli che collaborava insieme alla Galli Galletti: «Erano una coppia straordinaria. Nora era più giovane mentre Lucia era più avanti con gli anni. Era adorata e temuta allo stesso tempo per la sua severità e autorevolezza».