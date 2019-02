Pari tra Varesina e Verbano, colpi esterni per Busto 81 e Sestese

Settima giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza. Il big match si è giocato a Venegono Superiore, dove la Varesina ha ospitato il Verbano. 1-1 il finale con le reti tutte nel primo tempo: vantaggio di Cargiolli per le fenici, risposta di Caldirola per i rossoneri.

Il Varese non si è presentato a Fenegrò, consegnando così i tre punti ai comaschi. Nei piani alti della classifica, al Legnano basta la rete di Crea nel finale per avere la meglio sull’Ardor Lazzate, mentre il Busto 81 ha espugnato 3-0 il campo del Ferrera Erbognone con le reti di Puka, Cannizzaro e Berberi.

Importante successo per la Sestese, che passa 3-1 sul campo del Città di Vigevano. Vantaggio ticinese di Ballgjini, pareggio di Dioh ma nella ripresa le reti di Rovrena su rigore e Leontini hanno chiuso i conti.

Ancora sconfitto invece l’Union Villa. A Cassano Magnago i rossoblu sono passati in vantaggio con Rigoni, ma la doppietta di Romano ha regalato i tre punti all’Accademia Pavese.

È iniziata alle 16.30 la sfida tra Alcione e Castellanzese.