Nuovo pavimento e alberi in via Cavallotti, via ai lavori

Incominceranno lunedì 18 febbraio i lavori in via Cavallotti. Il rinnovo della pavimentazione e il posizionamento di piante ad alto fusto saranno preceduti dal rifacimento del collettore fognario a opera di Cap Holding e, a seguire, dalla sostituzione della tubazione del gas da parte di Aemme Linea Distribuzione.

Stando alle previsioni degli operatori, gli interventi sulle reti si protrarranno per circa tre settimane ciascuno. Al fine di ridurre il più possibile i disagi per residenti, passanti e attività, si procederà per tratti. Le ditte esecutrici dovranno, inoltre, posizionare piastre che consentano il transito dei veicoli e l’accesso ai condomini, oltre a comunicare con almeno 24 ore di anticipo la partenza dei lavori in fregio agli immobili.

Prima delle piantumazioni e della realizzazione della nuova pavimentazione, cioè dell’intervento rientrante nel progetto volto a rendere più gradevole e verde la Zona a Traffico Limitato, sarà predisposta una campagna informativa in considerazione della mole e della durata dei lavori, che dovrebbero terminare entro fine giugno.

Eventuali slittamenti (per imprevisti nell’effettuazione delle opere, condizioni meteo sfavorevoli e simili) saranno tempestivamente comunicati.