“Noi, pendolari svantaggiati della stazione di Casbeno”

Gentile redazione, vi chiedo se potete dare visibilità a questo problema:

Il parcheggio della stazione di Varese Casbeno costa per i pendolari 25€ mese. È possibile pagare questo importo solo alle macchinette automatiche o in comune. Ma le macchinette funzionano solo con le monete (non banconote, solo monete!!) o con carta di credito/bancomat.

L’unica macchinetta esistente alla stazione di Varese Casbeno però da qualche giorno funziona solo con le monete. Considerando che un pendolare arriva in stazione pochi minuti prima del treno, che non ha il tempo materiale di andare a cercare un’altra macchinetta e che difficilmente ha in tasca 25€ in monetine… è obbligato a pagare ogni giorno 2€, perché gli ausiliari della sosta non graziano nessuno.

Questi 2€ al giorno (oggi è già il secondo giorno lavorativo di febbraio) vanno ad aggiungersi al costo mensile dell’abbonamento, che ,nella speranza ottimistica che la macchinetta in stazione venga sistemata nel giro di una settimana, arriverà a costare la bellezza di 37€ (25+2*6).

Non mi sembra corretto. Grazie!