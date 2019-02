Piccoli gesti per far star bene il pianeta e i suoi abitanti

Anche quest’anno la scuola primaria San’Agostino di Casciago aderisce all’iniziativa M’illumino di Meno che nel 2019 è dedicata all’economia circolare. L’imperativo è riutilizzare i materiali e ridurre gli sprechi, perché le risorse finiscono ma tutto si rigenera.

Tre in particolare sono le proposte che verranno fatte ai bambini, all’insegna del Ri-spetto, con il Pedibus per tutti; del Ri-ciclo, con una merenda senza scarto ( cibi che mangeremo – spiegano le insegnanti – non devono essere confezionati con imballaggi da gettare, ma utilizzeremo sono contenitori riutilizzabili) e infine del Ri-uso con l’Angolo dello scambio: durante la settimana ogni bambino porterà a scuola un libro o un gioco in buono stato che lascerà a disposizione degli altri compagni per prenderne un altro a scelta.

«Facciamo anche noi la nostra parte – concludono le maestre – piccoli gesti concreti fanno del bene al pianeta e ai suoi abitanti!».