Il piccolo borgo più bello del Varesotto

Da Arcumeggia a Monteviasco, dal Brinzio a Mustonate: la provincia di Varese è ricca di piccoli borghi, frazioni e nuclei storici caratteristici per la loro bellezza e atmosfera.

Luoghi a due passi da casa, spesso ancora poco conosciuti e a volte non valorizzati come meriterebbero ma che hanno un grande potenziale da offrire a maggior ragione in un’ottica di “turismo lento”, una tendenza di viaggio di cui sentiremo molto parlare quest’anno.

Ed è proprio con questa filosofia che abbiamo deciso di lanciare un contest locale dedicato al “Piccolo borgo più bello della provincia di Varese“. Un concorso che, coinvolgendo i nostri lettori, porterà alla scoperta delle località più caratteristiche del territorio e delle comunità che le abitano. Nei prossimi giorni presenteremo le “regole del gioco” e daremo maggiori dettagli sui premi che comunque anticipiamo saranno diversi e interessanti per un’ulteriore promozione del piccolo borgo.

Apriamo dunque la fase delle “nomination” in cui potrete segnalarci il vostro preferito attraverso i commenti a questo articolo, sui nostri social specificando #piccoloborgovn oppure scrivendo a turismo@varesenews.it.

Attenzione: per questa prima edizione abbiamo deciso di non inserire in gara il borgo del Sacro Monte e Castiglione Olona, naturalmente non perché non degni di nota ma per dare spazio a luoghi e frazioni più piccole e meno conosciute.