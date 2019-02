Piccolo borgo più bello, come diventare sponsor del concorso

“Il piccolo borgo più bello“ è il nuovo contest, lanciato da VareseNews, per premiare e riscoprire, con la partecipazione dei lettori, le località e le frazioni più caratteristiche del Varesotto e le comunità che le vivono.

Nell’anno del turismo lento il nostro giornale ha deciso di dedicare al territorio questo concorso in più fasi che vedrà il coinvolgimento diretto della nostra comunità di lettori attraverso il giornale e i nostri canali social (siamo presenti su Facebook con una fan page che conta oltre 219mila persone e un gruppo dedicato al tempo libero e al turismo con circa 40mila iscritti, un account Instagram con oltre 35mila follower oltre a Twitter, TripAdvisor e YouTube).

La sfida dei piccoli borghi si è aperta con la fase delle nomination che in pochissimo tempo ha portato a centinaia di segnalazioni da parte dei lettori. Un ottimo primo risultato per un’iniziativa che rappresenta innanzi tutto un gioco ma anche un’opportunità di valorizzazione del territorio e una vetrina strategica per tutte le realtà economiche che saranno interessate a sponsorizzarla.

Se volete far conoscere la vostra attività ed essere presenti con il vostro brand nell’ambito di questo progetto scrivete una mail a marketing@varesenews.it e sarete ricontati al più presto.