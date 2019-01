Turismo “lento”, perché il Varesotto è la meta ideale

Cammini, piste ciclabili, percorsi per le ciaspole, ippovie, ferrovie storiche e molto altro da percorrere con una sola regola, muoversi senza fretta: il 2019 in Italia sarà infatti l’anno “del turismo lento“, un invito a scoprire e valorizzare i territori meno conosciuti e a viverli attraverso esperienze di viaggio innovative.

VARESE E I VIAGGIATORI “MORDI E FUGGI”

I dati che riguardano la nostra regione e la provincia di Varese in particolare, ci presentano un settore dinamico con ritmi di crescita positivi (Varese è la terza provincia lombarda per arrivi) dove però le presenze (ossia il numero di notti trascorse dai viaggiatori su un territorio) fotografano anche un turismo di passaggio che predilige soggiorni brevissimi e non vere e proprie vacanze. L’invito a “rallentare” nella scoperta di nuovi luoghi è dunque un’occasione in più per raccontare possibilità e occasioni di scoperta e conoscenza di un territorio come il nostro.

ITINERARI SLOW A DUE PASSI DA CASA

I sentieri del Varesotto – In questa pagina trovate alcuni tra i sentieri più belli della nostra provincia con caratteristiche, informazioni e immagini.

La via Francisca del Lucomagno – Tutte le informazioni sul percorso che dalla Svizzera attraversa per intero la provincia di Varese per poi giungere a Pavia e collegarsi con la Via Francigena e quindi Roma:

Il percorso Unesco – La provincia di Varese ha un record mondiale: quattro siti patrimonio dell’Umanità a cui si aggiunge una grande area della biosfera che va dal Parco del Ticino a quello della Val Grande e al Verbano. I quattro siti Unesco fanno parte del progetto Varese 4U, di cui VareseNews è capofila.

La bellezza sotto i nostri piedi – Grotte, cripte, luoghi da esplorare: un tesoro nascosto fatto di cultura, storia e meraviglie naturali e paesaggistiche

Medioevo da scoprire – Dal monastero di Torba alla Rocca di Angera, passando da monumenti medievali e tracce di antiche fortificazioni meno conosciuti ma ugualmente affascinanti

Dal Varesotto al Piemonte, scoprire il Lago Maggiore senza l’auto – In questo articolo trovate una serie di itinerari suggeriti dal Distretto turistico dei Laghi, da provare con il ritorno della bella stagione:

