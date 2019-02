In pista per guidare vetture sportive da sogno

Per gli appassionati di auto sportive, dai modelli di serie fino alle monoposto di Formula 1, uno dei sogni più ricorrenti è quello di guidare su un circuito vero al volante di una vettura entusiasmante per prestazioni. Un sogno che oggi può diventare realtà grazie a Puresport, società che da 18 anni si occupa di mettere al volante sia di vetture GT come Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan e Porsche GT3, sia di monoposto di Formula 3, Formula 3000 fino ad una vera Formula 1, la Arrows di Damon Hill.

Puresport infatti propone esperienze di guida, non corsi di pilotaggio, rendendo l’accesso a bolidi di più di 600Cv, semplice e sicuro per tutti. Più di 10.000 persone all’anno, dalla casalinga al manager, dal giovanotto neopatentato all’appassionato, scelgono infatti vettura, data e circuito direttamente sul sito di Puresport per poi trovarsi seduti nell’abitacolo accanto ad un pilota professionista, incaricato di assecondare al meglio le doti di pilotaggio di tutti gli ospiti, in funzione della loro abilità.

Per chi poi pensasse che in fondo una Ferrari è pur sempre un’autovettura e che il vero pilota è quello che si cala nell’abitacolo di una monoposto, allora l’offerta passa dalla singola esperienza delle GT alla giornata di pilotaggio con le vetture Formula. Nessun pilota di fianco a te ovviamente, ma un percorso di apprendistato che renderà semplice, appagante e molto adrenalinico vedere l’asfalto di Monza scorrere velocemente sotto le ruote scoperte che girano vorticosamente ad un metro dal tuo casco.

E dove scendere in pista dopo aver seguito i corsi Puresport? Sui più celebri circuiti italiani ovviamente. Sì, perché Puresport è in grado di offrire alcune vere e proprie esclusive a meno di un’ora di strada da Varese, come dei circuiti di Monza e Vairano, in provincia di Pavia: il primo non ha bisogno di presentazioni, essendo l’Autodromo teatro del Gran Premio d’Italia di Formula 1; il secondo è invece il circuito ufficiale dei test privati di Quattoruote, recentemente allungato a aggiornato è l’ideale per mettere alla prova il talento dei novelli piloti sportivi. Completano il parco circuiti di Puresport Mugello, Imola, Vallelunga, Adria, Cremona, Viterbo, Misano.

Le esperienze di Puresport sono acquistabili per sé ma anche regalabili a terzi sotto forma di “gift card”: Natale, San Valentino, compleanni, anniversari, eventi speciali sono infatti i classici momenti dove regalare l’emozione di una giornata in pista significa sicuramente far centro. Quindi, che il destinatario sia tu o chi vuoi tu, Puresport assicura a tutti un sogno ad alta velocità, un’esperienza ricca di divertimento ed adrenalina pura.