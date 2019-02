Rapinò la tabaccheria, arrestato

Nelle prime ore di oggi i carabinieri della stazione di Castellanza hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento di carcerazione un 50enne di Castellanza, pluripregiudicato, disoccupato, che dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 5 mesi.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria è relativo alla rapina a mano armata che l’uomo aveva commesso il 17 novembre 2016 ai danni di una tabaccheria di Castellanza, nel corso della quale lui ed il complice, arrestati dopo qualche mese in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, avevano anche colpito ripetutamente al volto ed al capo il titolare del medesimo negozio che aveva provato a reagire ai malviventi (immagine di repertorio).

La condanna, già parzialmente scontata durante la custodia cautelare in carcere, è relativa ai reati di rapina in concorso e lesioni personali, commessi, come anticipato, a Castellanza, il 17 novembre 2016.

Fondamentale per lo sviluppo delle prime indagini e per l’emissione della successiva condanna dei rapinatori il fatto che durante la colluttazione con il tabaccaio i due malviventi rimasero a volto scoperto consentendo, pertanto, al sistema di

videosorveglianza di riprendere il loro volto e, successivamente, di identificarli, anche grazie al fatto che gli stessi risultavano “volti conosciuti” agli investigatori.

Dopo le formalità di rito il 50enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio.