Real Art #4 al Museo Bodini

E’ il Museo Floriano Bodini di Gemonio ad ospitare il primo appuntamento di Real Art, il progetto a cadenza annuale che vede la redazione di una pubblicazione-portfolio a carattere benefico.

Anche quest’anno hanno aderito all’invito artisti contemporanei che per l’occasione hanno realizzato opere uniche e autografe. L’inaugurazione della mostra e la presentazione del volume si svolgeranno sabato 2 febbraio a partire dalle 17.00.

Ciascun artista, di livello internazionale, è presente in mostra con una serie di opere che meglio rappresentano il personale percorso. Il volume originale e interdisciplinare coinvolge artisti anche molto differenti tra loro, invitati a confrontarsi, rimanendo aderenti al loro percorso artistico, al concetto di serialità all’interno di un lavoro “unico”, differente quindi per ogni volume.

Il singolo artista è presente nel volume con una doppia pagina: un’opera stampata e una originale applicata da cui nasce una sorta di piccolo museo su carta, che invita a un rapporto anche tattile con il prodotto artistico.

Fin dalla prima edizione, il progetto ha saputo coinvolgere artisti, stampatori, editori, giornalisti, uniti nel nome dell’arte e dalla solidarietà. Il ricavato dell’alienazione, infatti, ogni anno andrà a sostenere un’associazione che opera senza fine di lucro sul territorio varesino. Quest’anno il contributo verrà devoluto alla “Mensa dei poveri pane di Sant’Antonio – Casa della carità Onlus” (IBAN IT11Y0503410800000000012812) di via Marzorati 5/a, Varese, che fornisce, tramite donazioni e volontari, più di 25.000 pasti annuali a famiglie in momentaneo stato di bisogno.

«Nuovi volti e nuove opere sono protagonisti con il passare degli anni del progetto Real Art – scrive Lara Treppiede Direttrice museo Civico Floriano Bodini- Un impegno e un disegno culturale diventato da quattro anni un appuntamento nella programmazione espositiva del Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio e che mi sento di appoggiare e valorizzare in qualità di Direttore, in linea di continuità con Sara Bodini. Un’idea di progetto che condivido per il legame personale e artistico con i protagonisti coinvolti, con l’entusiasmo per la conoscenza di nuove personalità e per ricordare con il cuore Ginetto Piatti, sostenitore fin dall’inizio dell’iniziativa. Una mostra con uno sguardo aperto a forme artistiche differenti, per natura e origine geografica, con un valore aggiunto in cui credo fortemente: il ricavato del catalogo-porfolio è devoluto a una realtà sociale bisognosa del nostro territorio. L’arte seppur essa stessa desiderosa di sostegni, funge, con la sua forza da tramite a situazioni quotidiane in difficoltà. Motivo che mi spinge ancor più a complimentarmi con Franco Crugnola, Peter Hide 311065 per il mondo artistico e Isabella Rigamonti, autori e sostenitori di Real Art».

REAL ART VOLUME #4 – 2018

MUSEO CIVICO FLORIANO BODINI di Gemonio

MOSTRA DEI 13 ARTISTI SELEZIONATI + PRESENTAZIONE del Volume REAL ART 4 Vernissage sabato 02-02-2019 ore 17.00

Dal 02 febbraio al 24 febbraio 2019

Via Marsala, 11 – 21036 Gemonio (VA)

Orari: sabato-domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

Ingresso libero

info@museobodini.it

www.museobodini.it

Gli artisti: JONATHAN GUAITAMACCHI, ANTONIO PECCHINI, CARLO BUZZI, UGO LA PIETRA, PETER HIDE 311065, DARIO BREVI, FRANCO MAZZUCCHELLI, AZELIO CORNI, RICCARDO GUSMAROLI, ISABELLA RIGAMONTI, BARBARA COLOMBO, SEA CREATIVE, VITTORIO VALENTE.